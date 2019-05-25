Эльнур Мамедов 17:23

Haqqin.az неоднократно обращался к проблеме технических и финансовых убытков, которые были нанесены белорусским НПЗ из-за загрязнения нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба», и возможным негативным последствиям. Российская сторона оперативно расследовала причины, раскрыв схему хищения нефти из трубопровода: нефть воровали, а вместо нее добавляли химикаты. В итоге, кроме огромного материального ущерба был нанесен ущерб и экспортной марке российской нефти. Прокачка российской нефти была приостановлена в ряде стран. Негативные последствия для экономики и репутации России в результате инцидента отметил и президент Владимир Путин. Он строго потребовал от руководителя "Транснефти" Николая Токарева усилить систему контроля за нефтью в системе магистральных нефтепроводов.

Виновники были найдены, трубопровод, по словам российских чиновников, был достаточно быстро очищен, но скандал, вызванный этим инцидентом, вышел за пределы белорусско-российских отношений. Если две дружеские страны еще могли замять этот скандал, то сегодня это уже стало невозможно. Несмотря на все уверения президента Беларуси Александра Лукашенко не препятствовать транзиту российской нефти, в Европе уже требуют от России срочно разобраться с грязной нефтью и отказываются платить за нее. Дело в том, что около 8-9 млн баррелей загрязненной нефти на сумму 560-630 млн долларов все еще находятся в трубопроводе, и все потребители отбрыкиваются от нее. Лишь французская компания Total решила было справиться с этой задачей. Согласно плану, французская сторона должна была откачать львиную долю загрязненной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии. Но она, кажется, переоценила свои возможности, и трудности не замедлили сказаться. Вскоре завод был вынужден приостановить свою работу после отказа оборудования, вызванного как раз переработкой грязной нефти. Первый план по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провалился, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться. Кто-то должен придумать новый план, но его пока нет. Тем временем министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский призвал Россию принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти. Точнее, польские НПЗ продолжают работать без перебоев. Но из-за загрязнения нефти пришлось остановить транзит по нефтепроводу «Дружба», обеспечивающему примерно четверть всего экспорта России. По подсчетам Reuters, поставки нефти в Беларусь и дальнее зарубежье упали из-за загрязнения на 1,8 млн тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Если экспорт не удастся восстановить до конца месяца, убытки могут удвоиться. По некоторым оценкам, потери России в июне 2019 года из-за загрязнения нефти и уменьшения поставок оцениваются в несколько миллиардов долларов. А это уже далеко не 100 млн долларов, на которые оценил потери российский министр энергетики Александр Новак.