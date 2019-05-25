Безалаберность и воровство: Россия теряет миллиарды все еще актуально
Haqqin.az неоднократно обращался к проблеме технических и финансовых убытков, которые были нанесены белорусским НПЗ из-за загрязнения нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба», и возможным негативным последствиям. Российская сторона оперативно расследовала причины, раскрыв схему хищения нефти из трубопровода: нефть воровали, а вместо нее добавляли химикаты. В итоге, кроме огромного материального ущерба был нанесен ущерб и экспортной марке российской нефти. Прокачка российской нефти была приостановлена в ряде стран. Негативные последствия для экономики и репутации России в результате инцидента отметил и президент Владимир Путин. Он строго потребовал от руководителя "Транснефти" Николая Токарева усилить систему контроля за нефтью в системе магистральных нефтепроводов.
Виновники были найдены, трубопровод, по словам российских чиновников, был достаточно быстро очищен, но скандал, вызванный этим инцидентом, вышел за пределы белорусско-российских отношений. Если две дружеские страны еще могли замять этот скандал, то сегодня это уже стало невозможно. Несмотря на все уверения президента Беларуси Александра Лукашенко не препятствовать транзиту российской нефти, в Европе уже требуют от России срочно разобраться с грязной нефтью и отказываются платить за нее.
Дело в том, что около 8-9 млн баррелей загрязненной нефти на сумму 560-630 млн долларов все еще находятся в трубопроводе, и все потребители отбрыкиваются от нее. Лишь французская компания Total решила было справиться с этой задачей. Согласно плану, французская сторона должна была откачать львиную долю загрязненной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии. Но она, кажется, переоценила свои возможности, и трудности не замедлили сказаться. Вскоре завод был вынужден приостановить свою работу после отказа оборудования, вызванного как раз переработкой грязной нефти. Первый план по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провалился, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться. Кто-то должен придумать новый план, но его пока нет.
Тем временем министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский призвал Россию принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти. Точнее, польские НПЗ продолжают работать без перебоев. Но из-за загрязнения нефти пришлось остановить транзит по нефтепроводу «Дружба», обеспечивающему примерно четверть всего экспорта России. По подсчетам Reuters, поставки нефти в Беларусь и дальнее зарубежье упали из-за загрязнения на 1,8 млн тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Если экспорт не удастся восстановить до конца месяца, убытки могут удвоиться. По некоторым оценкам, потери России в июне 2019 года из-за загрязнения нефти и уменьшения поставок оцениваются в несколько миллиардов долларов. А это уже далеко не 100 млн долларов, на которые оценил потери российский министр энергетики Александр Новак.
А теперь возникают и новые угрозы. Нефтегазовые компании Total и Eni заявили, что заплатят российским поставщикам тогда, когда будут обговорены сумма и дата компенсаций за поставку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters. «Почему кто-то вообще захочет платить за эту нефть? Строго говоря, это вообще не нефть, и никто в России не может четко объяснить, кто, когда и кому обеспечит компенсацию», – заявил агентству один из его собеседников. Вроде бы все логично, но такие угрозы встречают достойный отпор с российской стороны.
Действительно, каждый контракт за покупку нефти сопровождается паспортом качества, где отражено, что сырье соответствует определенному стандарту. Поэтому теоретически и логически западные покупатели имеют право отказаться платить за грязную нефть. Но вовсе не так мыслят российские эксперты. И у них есть для этого свои доводы, мол, продажи нефти из «Дружбы» производятся в соответствии не со здравой логикой, а с российскими законами. А по ее законам оплата должна быть произведена в любом случае, даже если качество нефти не соответствует паспортным показателям. И только потом, если качество действительно не соответствует указанному, покупатель должен потребовать возмещения ущерба.
Поэтому российская сторона во всех дискуссиях проявляет четкую позицию - западные компании должны заплатить, а затем подать заявление на возмещение ущерба. И только после этого она может смилостивиться и рассмотреть жалобу. И скорого завершения этих споров ожидать не следует. Изучение материального ущерба, вызванного обычной безалаберностью и воровством с российской трубы, еще не завершено. Сумма его, безусловно, будет еще расти. Поэтому каждая сторона будет проявлять крайнюю настойчивость – речь идет о миллиардах долларов. Хотя в конечном итоге российской стороне придется платить компенсацию, и не только западным странам и компаниям, но и близкой Беларуси. И не только потому, что это продиктовано логической необходимостью. Но и потому, что глобальная политическая и экономическая конъектура складывается сегодня вовсе не в ее пользу. Москве больше надо заботиться о том, чтобы «Дружба» не стала источником нового нагнетания противостояния.