В кабинетах чиновников всюду портреты президента Литвы

Портреты президента Литвы Дали Грибаускайте встречаются в госучреждениях страны чаще, чем в других демократических странах, заявил эксперт по протоколам и этикетам Арминас Лидека, изданию LRT.

Президент Литвы побила рекорд по числу своих портретов в кабинетах. По словам Лидека, в качестве примера можно привести министерство внутренних дел Литвы, где найдено около 20 портретов главы государств. Как пишет издание, глава ведомства Каролис Вайткевичюс объяснил журналистам, что портреты висят в кабинетах тех чиновников, которые этого хотят.

Он подчеркнул, что портрет президента — «это символ государства, отчасти определенный символ единства, особенно в дипломатических службах». Как пишет издание, при этом советники президента не смогли ответить, сколько всего в стране портретов главы государства. Они считают, что подсчитать их невозможно, так как они есть и в школах, и в муниципалитетах, и в книжных магазинах.

Арминас Лидека напомнил, что использование портрета президента не регламентировано ни одним законом Литвы, однако это стало устоявшимся политическим обычаем. Он добавил, что портреты Дали Грибаускайте предоставляются государственным учреждениям бесплатно.