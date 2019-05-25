Познер: «Соцсети – не место для журналистов»

«Меня многие спрашивают, почему я не выхожу в YouTube? Мол, там можно все что угодно. Можно взять, например, у Ходорковского интервью и так далее. У меня ответ только один. Все те люди, которые работают в соцсетях, в YouTube и так далее, с моей точки зрения, не являются журналистами», - рассказал Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Он пояснил, что авторы роликов на YouTube «не несут никакой ответственности за то, что они делают». «Закон о средствах массовой информации … ими не соблюдается, и ничего с ними не будет от того, что не соблюдается – они не являются журналистами», - добавил Познер.

Он подчеркнул, что такая деятельность не является журналистикой. «Да, поэтому они могут делать вещи, которые больше никто не может делать. Они могут материться в эфире, что они и делают, они могут выйти хоть в трусах, могут сказать, что хотят. На здоровье, я не против, это и есть свобода слова, на мой взгляд, каждый выражает свое мнение и так далее. Это не журналистика», - отметил телеведущий.

Он добавил, что его не привлекает возможность публиковать свои программы на YouTube.

«Я – журналист. Я очень горжусь тем, что я – журналист. И я соблюдаю те принципы, которые для себя сформулировал в отношении журналистики. Мне очень легко перейти в YouTube и, я думаю, что как-то смогу конкурировать с основными «игроками». Не влечет», - добавил Познер.