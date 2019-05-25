Как сообщает haqqin.az, накануне в Баку завершилось двухдневное заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

В Грузии не стихают волнения из-за спорного участка грузино-азербайджанской границы, где расположен монастырский комплекс Давид Гареджи (Кешикчи даг). Грузинские активисты протестуют против работ тяжелой техники на азербайджанской стороне вблизи одного из храмов. Об этом сообщает «Кавказский узел».

В то же время, лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава призвал грузинскую общественность 28 мая собраться с грузинской стороны монастыря.

В Грузии уверены, что азербайджанская сторона намерена провести дорогу к кельям и храмам комплекса Кешикчидаг. В Азербайджане «Кешикчидаг» считают государственным историко-культурным заповедником, наследием христианской Кавказской Албании. А тем временем, 28 мая, в день празднования создания первой республики в Азербайджане, в заповеднике намечено проведение авторалли.

«Информация (о дороге) перепроверяется в рамках комиссии. Хочу еще раз призвать всех воздержаться от эмоциональных заявлений. Если кто-то думает, что комиссия примет решение, которое не будет учитывать наши государственные интересы, очень ошибается. Мы будем исходить из наших государственных интересов и тех стратегических отношений, которые нас связывают».

Тем временем, и Грузинская Православная Церковь распространила заявление, в котором выразила намерение не мириться с возможным отрицательным результатом переговоров и с тем, чтобы контроль части комплекса монастыря остался за Баку.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил с заявлением, в котором особо отметил, что никаких закулисных сделок по проблеме монастыря не будет. Напоминая о стратегических и дружественных отношениях с Азербайджаном, глава грузинского правительства призвал авторов агрессивных заявлений не играть на чувствах общества, не делать популистских и неполиткорректных заявлений.

Ситуация вокруг Кешикчидага обострилась около двух недель тому назад. Тогда некоторые представители с грузинской стороны заявили о том, что азербайджанские пограничники ограничили им проход к находящимся в Азербайджане культовым объектам пещерного комплекса. Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.