Вновь напряженность из-за споров на границе Азербайджана с Грузией новые подробности
Строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Грузии и Азербайджана. Азербайджанская сторона анонсировала автопробег на территории комплекса, а грузинские активисты – ответную акцию.
В Грузии не стихают волнения из-за спорного участка грузино-азербайджанской границы, где расположен монастырский комплекс Давид Гареджи (Кешикчи даг). Грузинские активисты протестуют против работ тяжелой техники на азербайджанской стороне вблизи одного из храмов. Об этом сообщает «Кавказский узел».
Как сообщает haqqin.az, накануне в Баку завершилось двухдневное заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.
В Грузии уверены, что азербайджанская сторона намерена провести дорогу к кельям и храмам комплекса Кешикчидаг. В Азербайджане «Кешикчидаг» считают государственным историко-культурным заповедником, наследием христианской Кавказской Албании. А тем временем, 28 мая, в день празднования создания первой республики в Азербайджане, в заповеднике намечено проведение авторалли.
В то же время, лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава призвал грузинскую общественность 28 мая собраться с грузинской стороны монастыря.
Накануне министр иностранных дел Давид Залкалиани призвал общество дождаться итогов рабочей комиссии по делимитации границы.
«Информация (о дороге) перепроверяется в рамках комиссии. Хочу еще раз призвать всех воздержаться от эмоциональных заявлений. Если кто-то думает, что комиссия примет решение, которое не будет учитывать наши государственные интересы, очень ошибается. Мы будем исходить из наших государственных интересов и тех стратегических отношений, которые нас связывают».
Тем временем, и Грузинская Православная Церковь распространила заявление, в котором выразила намерение не мириться с возможным отрицательным результатом переговоров и с тем, чтобы контроль части комплекса монастыря остался за Баку.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил с заявлением, в котором особо отметил, что никаких закулисных сделок по проблеме монастыря не будет. Напоминая о стратегических и дружественных отношениях с Азербайджаном, глава грузинского правительства призвал авторов агрессивных заявлений не играть на чувствах общества, не делать популистских и неполиткорректных заявлений.
Ситуация вокруг Кешикчидага обострилась около двух недель тому назад. Тогда некоторые представители с грузинской стороны заявили о том, что азербайджанские пограничники ограничили им проход к находящимся в Азербайджане культовым объектам пещерного комплекса. Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.
«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.