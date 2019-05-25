После триумфального выступления на чемпионате Европы по спортивной аэробике в Баку команда Азербайджана и ее главный тренер Мариан Колев поделились своими впечатлениями с журналистами.

«Благодарю зрителей за поддержку, она нам очень помогла, - говорит болгарский рулевой сборной Азербайджана. – Вся команда много и упорно работала, чтобы добиться этого успеха. Мы верили, что нам удастся завоевать медаль. Рады, что смогли выиграть золото.

Конечно, волнение присутствовало. Когда в команде выступают восемь человек, очень сложно сохранять синхронность.

Можно ли этот успех считать прорывом в азербайджанской аэробике? Надеемся, что так и будет. Тем более что чемпионат мира 2020 года тоже пройдет в Баку. Надо усиленно работать, чтобы успешно выступить и там».

«Я очень рада, что мы достойно выступили и заняли 1-е место, - говорит член команды Балаханум Ахмедова, только что получившая золотую медаль. – Мы очень сильно волновались, но смогли собраться. Мы готовились к чемпионату Европы семь месяцев, и наши труды не пропали даром!».