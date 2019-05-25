Триумф Азербайджана на Евро Золотые слова чемпионов
После триумфального выступления на чемпионате Европы по спортивной аэробике в Баку команда Азербайджана и ее главный тренер Мариан Колев поделились своими впечатлениями с журналистами.
«Благодарю зрителей за поддержку, она нам очень помогла, - говорит болгарский рулевой сборной Азербайджана. – Вся команда много и упорно работала, чтобы добиться этого успеха. Мы верили, что нам удастся завоевать медаль. Рады, что смогли выиграть золото.
Конечно, волнение присутствовало. Когда в команде выступают восемь человек, очень сложно сохранять синхронность.
Можно ли этот успех считать прорывом в азербайджанской аэробике? Надеемся, что так и будет. Тем более что чемпионат мира 2020 года тоже пройдет в Баку. Надо усиленно работать, чтобы успешно выступить и там».
«Я очень рада, что мы достойно выступили и заняли 1-е место, - говорит член команды Балаханум Ахмедова, только что получившая золотую медаль. – Мы очень сильно волновались, но смогли собраться. Мы готовились к чемпионату Европы семь месяцев, и наши труды не пропали даром!».
«Это наш второй чемпионат Европы, - отмечает спортсмен сборной Акиф Керимли. – Аэробика у нас начала развиваться после Европейских игр 2015 года, и мы очень рады, что за столь короткий срок смогли добиться победы на чемпионате Европы. Это станет для нас большим стимулом перед чемпионатом мира следующего года, который также пройдет в Азербайджане. Родные стены нам очень сильно помогают».
Также в состав нашей команды по аэродэнсу входят Айхан Ахмедли, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов и Эльчин Мамедов.
Отметим, что сборная Азербайджана победила в упорнейшей борьбе, лишь на 0,050 балла опередив главных фаворитов соревнований по аэробике – команду России.
Россияне получили от судей 17,750 балла. Азербайджанская команда выступала после России и удостоилась оценки 17,800, сумев подвинуть всех соперников и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Бронза у Румынии, набравшей 17,400 балла.