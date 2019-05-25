В Египте освободили азербайджанского моряка

Моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращаются в Украину. Об этом сообщил в воскресенье замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает ТАСС.

«В Украину из Египта возвращается группа моряков с судна Sea Shark. Завтра – следующая», - написал он в Twitter.

«Работаем над тем, чтобы как можно скорее все моряки вернулись домой», - добавил он.

Команда танкера состоит из 31 моряка, в том числе 17 граждан Украины, двух россиян, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки и одного гражданина Азербайджана.