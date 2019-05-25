Джейхун Наджафов 22:10

О предпринимателе по имени Фуад, самовольно захватившем двор дома № 53 (по старой нумерации N35) на проспекте Азадлыг, haqqin.az рассказал еще два года назад. Тогда, изложив жалобу жильцов дома и побывав в «переоборудованном» под личные коммерческие цели дворе, сайт предложил бизнесмену представить свой взгляд на ситуацию. Однако он не пожелал этого делать, зато стал еще активнее застраивать своими «объектами» остатки двора…

Напомним, это тот самый Фуад, который, два года назад переселившись по указанному адресу, первым делом застроил всю прилегающую к зданию начала прошлого века территорию в угоду своим меркантильным интересам. Самое удивительное, что по сей день он остается инкогнито - «просто Фуад», без каких-либо дополнительных обозначений. Правда, порой он называет себя Хейратдином. Его фамилию по каким-то причинам не стал выяснять даже суд. Дело в том, что официальным владельцем квартиры №9, в которой обитает Фуад-Хейратдин, по-прежнему является его родственница Нубар Гусейнова и на нее же записано устроенное им в жилом доме заведение, громко именуемое рестораном. Так что сам Фуад как бы и не при делах, хотя именно он закрыл перегородкой арочный вход в «итальянский дворик». Те, кто знаком с бытовавшей прежде повсюду в Баку так называемой «дворовой системой», могут себе представить, каково это лишиться входа во двор, то есть прямого пути к дверям собственной квартиры. А потом новоявленный бизнесмен устроил в своем жилище питейное заведение, захватив в единоличное пользование вход во двор и часть внутренней лестницы дома. Ну а для всех остальных жильцов он великодушно установил дверь за своей пластиковой витриной, через которую им теперь окружным путем приходится пробираться к себе домой.

Более двух лет к дому N53 на Азадлыг не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни технические службы. В узенький дверной проем даже пожарный со шлангом не проберется, не говоря уже об эвакуации жильцов при пожаре или других экстренных случаях. Но и этого Фуаду показалось мало. Проезд во двор он перекрыл уже не временной, а каменной стеной, оставив своим соседям для прохода узенький коридорчик в полметра шириной, а пластиковую дверь заменил на железную. И весь двор стал теперь "служебной территорий" его ресторана. Куда только ни обращались жильцы - в Исполнительную власть Насиминского района и города Баку, в МЧС. Везде их заверяли, что перепланировка незаконна, никаких разрешений Фуаду не выдавали и будут предприняты самые жесткие меры, чтобы вернуть двор в первозданный вид. Но все эти заверения никто и не подумал воплотить в жизнь. Прошло два года, однако въездная арка все еще перекрыта, проход во двор сопряжен со многими препятствиями, а двор дома №53 на Азадлыг стал... кухней ресторана.

«У нас просто отчаянное положение. При любой чрезвычайно ситуации избежать трагических последствий просто не удастся. Единственное, что мы хотим, чтобы двор и дом вернули в прежнее состояние, чтобы сюда могли свободно въезжать машины экстренных и коммунальных служб, доставки мебели и др. Въездная арка и двор захвачены одним человеком, его самоуправство - откровенное издевательство над законом», - справедливо считают вновь обратившиеся в редакцию и выступающие от имени всех жильцов оккупированного дома Наджаф Шамсиев, Гидаят Мехтиев и Урил Сосунов. Между тем, как объяснили юристы, к которым haqqin.az обратился за консультацией, жилищное законодательство категорически запрещает перекрывать въезды-выезды в городские дворы. Постановление правительства, указывающее, что нельзя ограничивать входы, присваивать места общественного пользования, создавать препятствия в арках, на лестничных площадках и другой территории городского жилищного фонда, пока никто не отменял. В действующих правилах по содержанию жилого дома и прилежащей к нему территории в целях пожарной безопасности запрещена перепланировка территории общего пользования в личных коммерческих целях. В таких строениях недопустимы любое переоборудование или перепланировка жилых и подсобных помещений без согласия других жителей и разрешения органа исполнительной власти.