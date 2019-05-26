Акар: Турция не допустит ущемления своих интересов в регионе

Как передает «Анадолу», об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии в «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках учений Denizkurdu-2019. По его словам, Турция продолжит делать для этого все возможное.

Все существующие разногласия в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре должны быть урегулированы на основе принципов международного права, в соответствии с принципами добрососедства и взаимного уважения.

«Восточное Средиземноморье на протяжении всей истории считалось важным регионом не только из-за своего стратегического расположения, но и благодаря энергетическим ресурсам. В этой связи одним из наиболее важных вопросов является разграничение зон морской юрисдикции. Позиция Турции требует обеспечения всех суверенных прав на своем континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и прав турков-киприотов на Кипре, справедливого распределения всех энергоресурсов», - сказал Акар.

Министр отметил, что Турция всегда выступает за разграничение зон морской юрисдикции в соответствии с международным правом. «К сожалению, на фоне последних событий в регионе некоторые страны выступили с заявлениями, противоречащими международному праву. Турция как страна с самой протяженной береговой линией в Восточном Средиземноморье требует обеспечения своих прав и интересов в регионе», - сказал Акар.

«Турция в рамках своих полномочий, вытекающих из международного права, продолжит буровые работы на своей части континентального шельфа в восточных районах Средиземного моря», - отметил глава ведомства.

По его словам, в Восточном Средиземноморье не удастся реализовать ни один проект без участия Турции, без учета ее прав и интересов.

«Все существующие разногласия в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре должны быть урегулированы на основе принципов международного права, в соответствии с принципами добрососедства и взаимного уважения, Турция не перестанет делать для этого все возможное. Завершились переговоры с министром обороны Греции Евангелосом Апостолакисом в составе делегаций в Афинах. Надеюсь, подобные переговоры будут организованы и в будущем. Турция ожидает прекращения провокаций и безответственных заявлений, которые не способствуют решению вопросов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», - сказал Акар.