Ле Пен требует от Макрона роспуска парламента Франции
Лидер французской крайне правой политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен распустить Национальное собрание (парламент), сообщает Franceinfo.
Таким образом она прокомментировала данные экзит-поллов на выборах в Европарламент. Ле Пен заявила, что, проголосовав за «Национальный фронт», народ Франции «с гордостью и достоинством восстановил власть».
«У Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание», - сказала она.
Ле Пен также отметила, что название парламента Франции — Национальное собрание — никогда раньше «не было так удачно».
В странах ЕС в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в Европарламент. По последним данным экзит-поллов, партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.