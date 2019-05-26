УЕФА предотвратил провокацию «Арсенала» в Баку

Планы футболистов лондонского «Арсенала» поддержать не приехавшего в Баку Генриха Мхитаряна заблокированы со стороны УЕФА, сообщает haqqin.az со ссылкой на британское издание DailyMail.

Игроки «Арсенала» планировали выйти на предматчевую разминку финальной игры Лиги Европы в майках с надписью «Мхитарян». Однако в УЕФА заявили, что любые провокационные действия запрещены строгими правилами. Комплект формы, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него в случае победы, должны быть одобрены со стороны УЕФА.

Британское издание сообщает, что сотрудники «Арсенала», находясь в Баку, опасаются делать заявления на тему Мхитаряна, чтобы не порождать враждебность по отношению к их клубу.

В связи с этим DailyMail предполагает, что никаких акций в поддержку армянского футболиста «Арсенал» не проведет.

Напомним, что Мхитарян получил от Азербайджана все необходимые гарантии безопасности, но все же отказался от поездки в Баку.

«Арсенал» прилетел в Азербайджан в субботу вечером.