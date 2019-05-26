Трамп готов к переговорам с Ираном

Если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то США положительно воспримут это предложение. Такое заявление Дональд Трамп сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает China Global Television Network.

«Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи, особенно я», — подчеркнул президент США, предположив, что Иран «хочет переговоров».

Трамп также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном, пишет ТАСС.

«Лидеры Японии и Ирана, как мне известно, находятся в хороших отношениях», - сказал Трамп, подтвердив, что Абэ рассказал ему о готовящемся визите в Тегеран. «Посмотрим, что из этого получится», - добавил он.