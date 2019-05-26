Бывший банкир стал новым президентом Литвы
Новым президентом Литвы по итогам второго тура выборов станет экономист, бывший банкир Гитанас Науседа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.
После обработки данных всех избирательных участков Науседа получает 66,72% голосов, его конкурент — депутат Сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.
Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой. Также победителя поздравила пока действующий президент Литвы Даля Грибаускайте. Глава государства в Литве избирается сроком на 5 лет.
54-летний Науседа работал в Банке Литвы, был советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а также советником президента SEB Bank. В выборах участвовал как независимый кандидат. Выдвигая свою кандидатуру, заявил, что Литве нужен независимый президент, который знает законы и тенденции функционирования современного мира. Главной задачей государства бывший банкир считает создание условий для благополучия литовского народа и избавление от «социальной изоляции». Кроме того, Науседа намерен укреплять отношения с Польшей: именно в эту страну он планирует совершить свой первый зарубежный визит.