Бывший банкир стал новым президентом Литвы

После обработки данных всех избирательных участков Науседа получает 66,72% голосов, его конкурент — депутат Сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.

Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой. Также победителя поздравила пока действующий президент Литвы Даля Грибаускайте. Глава государства в Литве избирается сроком на 5 лет.

54-летний Науседа работал в Банке Литвы, был советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а также советником президента SEB Bank. В выборах участвовал как независимый кандидат. Выдвигая свою кандидатуру, заявил, что Литве нужен независимый президент, который знает законы и тенденции функционирования современного мира. Главной задачей государства бывший банкир считает создание условий для благополучия литовского народа и избавление от «социальной изоляции». Кроме того, Науседа намерен укреплять отношения с Польшей: именно в эту страну он планирует совершить свой первый зарубежный визит.