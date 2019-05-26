Выборы в Европарламент: националисты укрепляют позиции

На выборах в Европейский парламент, которые прошли в последние три дня во всех странах ЕС, первое место занимает блок христианских демократов, который вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами сможет сохранить большинство в новом созыве, передает РБК.

Если у христианских демократов и социал-демократов число депутатов в общей степени уменьшится примерно на 80 мест, то у альянса социалистов и демократов (в него входят в том числе немецкая Свободная демократическая партия, Альянс за Италию, Либерал-демократическая партия Великобритании) прибавилось 40 депутатов.

На 18 человек увеличили свое представительство партии, входящие в состав «зеленых».

Блок «Европа за свободу и прямую демократию», в который входят евроскептическая «Альтернатива для Германии», итальянское «Движение пяти звезд», британская партия Brexit, прибавил 14 мест. Блок «Европа наций и свобод», в который входят французское «Национальное объединение», итальянская «Лига», голландская Партия свободы, — 20 мест. Прибавить националистам и евроскептикам удалось благодаря высоким результатам во Франции и Италии, сообщает Reuters.

Нынешний состав Европейского парламента будет работать до 2024 года. Он должен будет делить полномочия по управлению ЕС вместе с Европейским советом, формировать бюджетную комиссию, контролировать деятельность Европейской комиссии.