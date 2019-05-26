В городе Циндао китайской провинции Шаньдун параллельно начали работу Международная выставка инвестиций и торговли с участием стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и форум ШОС по региональному экономическому и торговому сотрудничеству.

Как сообщает АзерТАдж, выступившие на церемонии открытия выставки и форума, проходящих при совместной организации Международной торговой палаты Китая, Городского народного правительства Циндао, а также поддержке секретариата ШОС, вице-губернатор провинции Рен Айрун и генеральный секретарь Шанханской организации сотрудничества Владимир Норов отметили, что подобные мероприятия оказывают положительное влияние на расширение торгово-экономического сотрудничества между странами, представленными в структуре. Было отмечено, что Циндао, являющийся портовым городом, стал играть особую роль в связях Китая со странами-членами ШОС. В прошлом году после успешного проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао началось создание зоны свободной торговли между Китаем и странами ШОС. Кроме того, принято решение о ежегодном проведении в Циндао, начиная с текущего года, международной выставки-ярмарки инвестиций и торговли ШОС, а также форума по региональному экономическому и торговому сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества.

В экспозиции трехдневной выставки-ярмарки общей площадью 10 тыс. квадратных метров функционируют два павильона Азербайджана, организованные нашим торговым представительством в этой стране при поддержке Министерства экономики и посольства Азербайджана в Китае. В первом павильоне демонстрируются наглядные пособия, различные издания, видеоролики об экономическом развитии нашей страны, благоприятной инвестиционной и бизнес среде, региональных транспортно-транзитных проектах, осуществляемых по инициативе и лидерстве Азербайджана, в том числе о Транскаспийском международном транспортном коридоре, включая Бакинский морской торговый порт, проект Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивающий самую короткую железнодорожную связь между Европой и Китаем, а также об условиях, созданных для иностранных инвесторов в промышленных парках Азербайджана.

Во втором павильоне представлена конкурентоспособная продукция экспортной направленности, производимая под брендом Made in Azerbaijan - вина и другие спиртные напитки, сухофрукты, шафран, минеральные воды, фруктовые соки, чай, варенья. Следует особо подчеркнуть, что на выставке азербайджанская продукция демонстрируется посредством представительств наших компаний в этой стране, их партнерами в Китае, импортерами азербайджанской продукции, а также Торгового дома Азербайджана в городе Лучжоу.