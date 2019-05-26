Журналист обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Телеканал обратился к генпрокурору, а также руководителям СКР и МВД с просьбой провести проверку на предмет статьи Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В свою очередь, Сергей Зайцев прокомментировал инцидент ИА "Хакасия", назвав журналистов провокаторами. По словам чиновника, он просто попросил представителей прессы покинуть кабинет.