Отныне BirBank можно использовать без расхода интернет трафика

Kapital Bank предлагает пользователям BirBank очередное новшество. Отныне абоненты Azercell и Bakcell смогут пользоваться приложением, даже если баланс их интернет трафика будет равен нулю. Более того, баланс клиента не будет использоваться, даже если у него есть мегабайты.

Следует отметить, более 500 000 пользователей загрузили приложение BirBank из магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время BirBank является самым скачиваемым и самым популярным банковским мобильным приложением в нашей стране. Операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Потратив всего одну минуту для онлайн регистрации с помощью любой платежной карты, пользователи смогут с легкостью воспользоваться услугой. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, при помощи приложения имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей BirBank. Воспользовавшись приложением, можно найти близлежащие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит, а также ознакомиться с курсом валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.