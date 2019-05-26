Посол Великобритании в Баку: «Почему именно сейчас такое внимание к рекомендациям британского МИД об Азербайджане?»

Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс прокомментировала вызвавшие неоднозначную реакцию рекомендации британского МИД для своих граждан, которые планируют поехать в Азербайджан.

«Данные рекомендации постоянно обновляются, но в отношении Азербайджана они в последнее время практически не менялись, - говорит посол на сегодняшней пресс-конференции. - Поэтому мне интересно, почему именно сейчас, перед финалом Лиги Европы, было уделено такое внимание рекомендациям МИД Великобритании для путешествующих в Азербайджан. Ведь британцы приезжали в Баку и раньше. «Челси» и «Арсенал» уже играли тут, много британцев приезжало на «Формулу-1».

Эти рекомендации написаны для того, чтобы у граждан Великобритании не было в Азербайджане проблем, чтобы они соблюдали местные законы.

Лично я могу сказать, что за три года, которые я здесь живу, ко мне в Баку несколько раз приезжали мои гости, члены моей семьи. И все было отлично!».

Возвращаясь к рекомендациям МИД Великобритании, стоит напомнить, что в них говорилось о том, что «уровень преступности в Баку в целом низкий, но время от времени после наступления темноты в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир, происходят ограбления».

«Примите разумные меры предосторожности, - говорится в заявлении. - Будьте бдительны, избегайте ношения больших сумм денег и не ходите ночью в одиночку. Постарайтесь организовать, чтобы вас подобрал или высадил как можно ближе к вашему отелю или подъезду частный водитель/компания или известная фирма такси».

Англичан предупредили и о вероятности терактов в Баку, причем в весьма странной форме: «Террористы, скорее всего (!!! – Ред.), попытаются осуществить теракты в Азербайджане. Нападения могут быть неизбирательными и направлены против гражданских целей, включая места, часто посещаемые иностранцами, такие, как международные гостиницы, рестораны и пабы, а также объекты энергетического сектора. Вам следует принять разумные меры предосторожности.

Вы можете сообщить о преступлении в любой местный полицейский участок или позвонив в полицию по номеру 102. Англоговорящий персонал доступен по телефону, но при сообщении о преступлении в полицейском участке возьмите с собой кого-то, кто может переводить».

Также госпожа посол отметила важность момента и напомнила об узах, связывающих британский и азербайджанский футбол.

«Эта неделя будет очень волнительной для нас и для всего британского футбола. Для болельщиков, которые уже приехали и еще приедут в Баку, мы подготовили брошюры. В них вся нужная информация.

Надо сказать, что «Челси» и «Арсенал» уже играли в Баку, а значит, многие фанаты этих команд уже знают о Баку и Олимпийском стадионе.

Стоит напомнить, что у Азербайджана и Англии давние отношения в плане футбола. Достаточно произнести имя Тофика Бахрамова. Возможно, в Англии не все знают, что он родом именно из Азербайджана.

Мы встречались с его семьей и продолжаем поддерживать связь. Я подарила им футболку сборной Англии образца 1966 года, когда Англия стала чемпионом мира, а одним из судей был Бахрамов.