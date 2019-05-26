Посол Великобритании в Баку: «Почему именно сейчас такое внимание к рекомендациям британского МИД об Азербайджане?»
Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс прокомментировала вызвавшие неоднозначную реакцию рекомендации британского МИД для своих граждан, которые планируют поехать в Азербайджан.
«Данные рекомендации постоянно обновляются, но в отношении Азербайджана они в последнее время практически не менялись, - говорит посол на сегодняшней пресс-конференции. - Поэтому мне интересно, почему именно сейчас, перед финалом Лиги Европы, было уделено такое внимание рекомендациям МИД Великобритании для путешествующих в Азербайджан. Ведь британцы приезжали в Баку и раньше. «Челси» и «Арсенал» уже играли тут, много британцев приезжало на «Формулу-1».
Эти рекомендации написаны для того, чтобы у граждан Великобритании не было в Азербайджане проблем, чтобы они соблюдали местные законы.
Лично я могу сказать, что за три года, которые я здесь живу, ко мне в Баку несколько раз приезжали мои гости, члены моей семьи. И все было отлично!».
Возвращаясь к рекомендациям МИД Великобритании, стоит напомнить, что в них говорилось о том, что «уровень преступности в Баку в целом низкий, но время от времени после наступления темноты в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир, происходят ограбления».
«Примите разумные меры предосторожности, - говорится в заявлении. - Будьте бдительны, избегайте ношения больших сумм денег и не ходите ночью в одиночку. Постарайтесь организовать, чтобы вас подобрал или высадил как можно ближе к вашему отелю или подъезду частный водитель/компания или известная фирма такси».
Англичан предупредили и о вероятности терактов в Баку, причем в весьма странной форме: «Террористы, скорее всего (!!! – Ред.), попытаются осуществить теракты в Азербайджане. Нападения могут быть неизбирательными и направлены против гражданских целей, включая места, часто посещаемые иностранцами, такие, как международные гостиницы, рестораны и пабы, а также объекты энергетического сектора. Вам следует принять разумные меры предосторожности.
Вы можете сообщить о преступлении в любой местный полицейский участок или позвонив в полицию по номеру 102. Англоговорящий персонал доступен по телефону, но при сообщении о преступлении в полицейском участке возьмите с собой кого-то, кто может переводить».
Также госпожа посол отметила важность момента и напомнила об узах, связывающих британский и азербайджанский футбол.
«Эта неделя будет очень волнительной для нас и для всего британского футбола. Для болельщиков, которые уже приехали и еще приедут в Баку, мы подготовили брошюры. В них вся нужная информация.
Надо сказать, что «Челси» и «Арсенал» уже играли в Баку, а значит, многие фанаты этих команд уже знают о Баку и Олимпийском стадионе.
Стоит напомнить, что у Азербайджана и Англии давние отношения в плане футбола. Достаточно произнести имя Тофика Бахрамова. Возможно, в Англии не все знают, что он родом именно из Азербайджана.
Мы встречались с его семьей и продолжаем поддерживать связь. Я подарила им футболку сборной Англии образца 1966 года, когда Англия стала чемпионом мира, а одним из судей был Бахрамов.
И еще один факт. За газоном Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова следит британец. Он из Ливерпуля. То есть связи между английским и азербайджанским футболом многогранные».
По словам Кэрол Крофтс, на сегодняшний день в Баку проживают примерно 4-5 тысяч граждан Великобритании.
«Есть люди, которые живут здесь по 20-25 лет. Они рассказывают мне, как Баку изменился к лучшему за эти годы».
Отвечая на вопрос о том, за кого она будет болеть в финале Лиги Европы, посол сказала:
«Я сама из города, расположенного близ Манчестера. Там болеют либо за «Манчестер Юнайтед», либо за «Манчестер Сити». Но я не за кого не болею (улыбается). А вот мой сын – поклонник «МЮ».
В заключение Кэрол Крофтс выразила сожаление, что накануне финала Лиги Европы много разговоров не о самой игре.
«Сейчас должен обсуждаться прежде всего спорт, английская Премьер-лига, английские клубы, предстоящий финал, а не какие-то другие темы. Я всегда говорю, что чувствую себя в Баку как дома. Азербайджанское гостеприимство ощущают и члены моей семьи, когда приезжают ко мне.
Вспоминается случай, как я и две мои подруги отправились в поездку на обычной, не посольской машине, и у нас возникла проблема. Шел сильный дождь, а машина испортилась. И мы никогда не забудем, как нам помогли. И примеров такого дружелюбия и гостеприимства множество».