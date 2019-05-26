Лидера каталонских сепаратистов избрали в Европарламент

Скрывающийся от испанских властей экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также его бывший заместитель Ориол Жункерас, который находится в предварительном заключении в испанской тюрьме, проходят в Европейский парламент по итогам обработки 96% бюллетеней.

Каталонская коалиция «Свободные для Европы», согласно предварительным результатам голосования, получает два из 54 мест, которые Испания имеет в Европарламенте, передает РИА Новости. Пучдемон стоит под номером один в списке этой коалиции.

В целом в Испании первое место, по предварительным итогам голосования, получает Испанская социалистическая рабочая партия (20 мест). За ней следует Народная партия (12). Впервые в ЕП проходит ультраправая Vox (3).