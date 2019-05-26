Сестра подарила младшему брату почку

Уникальная операция по пересадке почки проведена в отделении «Почечные болезни и трансплантология» Республиканского лечебно-диагностического центра под руководством заведующего отделением, известного уролога-хирурга, трансплантолога, доктора философии по медицине Рашада Шолана.

По словам хирурга, пациент с детства страдал хронической почечной недостаточностью: «Как известно, сеансы гемодиализа не проходят без побочных действий на больного. Поэтому в раннем возрасте трансплантация почки является самым идеальным методом лечения для пациентов с хронической почечной недостаточностью. В нашем случае 30-летняя сестра больного стала донором для своего 19-летнего брата. Это пример самоотверженности родственных душ. Операция прошла успешно благодаря кропотливому труду бригады врачей нашей клиники. Пациент выписался в абсолютно хорошем состоянии».

Напомним, Рашад Шолан прославился как виртуозный хирург в области урологии и трансплантологии.