Трамп: «У Ирана есть шанс стать потрясающей страной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Иран был неядерным государством, и не намерен менять в стране власть, сообщает ТАСС.

"Я не хочу причинить вред Ирану, я хочу, чтобы Иран был без ядерного оружия. Иран обладает большим экономическим потенциалом, и я предвкушаю тот момент, когда мы сможем им позволить вернуться на мировую арену, — сказал американский лидер на пресс-конференции в Токио после встречи с премьер-министром Синдзо Абэ.

Трамп также отметил, что Иран имеет большие шансы стать «потрясающей» страной с прежним руководством.