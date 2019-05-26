Эльмар Мамедъяров надеется лишь на здравомыслие Пашиняна

«Мы в Азербайджане возлагаем определенные надежды на здравомыслие нового руководства Армении, осознание им того, что без урегулирования отношений с Азербайджаном, без интеграции в широкомасштабное региональное сотрудничество невозможно вывести Армению из того тупика, в который она сама себя загнала, проводя политику агрессии и оккупации». Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Со своей стороны мы дали определенную временную паузу, чтобы новое политическое руководство Армении ознакомилось с деталями переговорного процесса. Этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств. Вместе с тем зачастую практически параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления. К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу. Так что, могу сказать, прошедший год выдался весьма насыщенным и противоречивым. Сейчас же мы нуждаемся прежде всего в демонстрации политической воли со стороны руководства Армении, чтобы продвигать переговорный процесс», - сказал он.

Касаясь предмета переговоров, Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан неоднократно предлагал осуществить обмен лицами, удерживаемыми с обеих сторон, по принципу «всех на всех».

«Обмен удерживаемыми лицами и военнопленными по принципу «всех на всех» общепринят в мировой практике и поддерживается, в частности, странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Убеждены, что это может создать более благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров и подготовки обществ обеих стран к миру. Что же касается осуществления реальных поездок, то здесь прежде всего необходимо работать в направлении конкретных, можно сказать, выверенных предложений, при понимании того, насколько это чувствительная тема для двух обществ, то есть, иными словами, работать на пользу миру, а не во вред», - сказал он.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он не намерен тормозить переговорный процесс, Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан может только поддерживать такой подход.

«Думаю, что и армянская сторона должна быть заинтересована в этом. Ведь затягивание конфликта принесло неисчислимые человеческие страдания и народу Армении. Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер — о последующих поколениях. Если армянская сторона преследует цели урегулирования конфликта, то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении. Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь»,- сказал министр.