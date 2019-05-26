В Евлахе жительницу Баку нашли с перерезанным горлом
В службу 102 МВД Азербайджана поступила информация о том, что в Евлахе на берегу водоканала в селе Варвара найдено тело женщины приблизительно 25-30 лет с перерезанным горлом, передает Report.
Согласно информации, сотрудники районной полиции и прокуратуры побывали на месте происшествия, провели необходимые мероприятия. Установлено, что это жительница Баку Алена Янгарова.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство).
В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий задержан и передан следствию подозреваемый в убийстве А.Янгаровой житель села Гараманлы, ранее судимый А.Фарманов.
В настоящее время проводится следствие.