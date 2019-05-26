Коломойский рассказал о ссоре с Порошенко «из-за телевизора»

Причиной конфликта украинского олигарха Игоря Коломойского с бывшим президентом страны Петром Порошенко стали вопросы относительно принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1». Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — приводит его слова «Обозреватель».

Как отметил Коломойский, конфликт длился долгое время. В частности, по словам бизнесмена, его часто «приглашали в администрацию» украинского лидера, где давали понять, что канал «что-то не то показал», а также просили оказать влияние на редакционную политику «1+1».