Азербайджан спонсирует археологические раскопки в Риме

Согласно информации, это спонсорское соглашение было подписано 15 июля 2014 года бывшим мэром Рима Игнацио Марино и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Благодаря народу Азербайджана - написал Марино в своем профиле в Facebook после обнаружения находки, - и тому спонсорству, которое нам удалось привлечь сегодня, история Рима и история искусства стали богаче. Это богатство, являющееся достоянием человечества».

В прошлую пятницу в районе римского Форума на улице Виа Алессандрина в ходе археологических раскопок была найдена изготовленная из белого мрамора голова древнеримского бога Диониса. Как пишет итальянское издание Gaeditoria, раскопки в этом районе Рима были начаты благодаря миллиону евро, полученному от правительства Азербайджана.

Как пишет издание, эта археологическая находка взволновала не только Игнацио Марино, но и нынешнего мэра Рима Вирджинию Раджи и заместителя мэра Луки Бергамо, которые на своих страницах в Facebook продемонстрировали удовлетворение открытием и поблагодарили всех причастных к этой находке.

«Я еще раз благодарю археологов Главного управления Капитолия и Министерство культуры Азербайджана, которое пожертвовало один миллион евро для начала раскопок на Виа Алессандрина», - написала мэр Рима на своей странице в Facebook.

Найденную голову Диониса сразу же перевезли в музей Императорских Форумов. Эта статуя относится к имперскому периоду Древнего Рима (период с 1-го века до н.э. до 5-го века н.э.). Так как голова Диониса сохранилась очень хорошо, археологи надеются, что оставшаяся часть статуи тоже будет найдена в таком хорошем состоянии.