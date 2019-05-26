Трамп подарил императору Японии альт

Находящийся с визитом в Японии президент США Дональд Трамп при встрече с императором Нарухито подарил ему альт — струнно-смычковый инструмент, похожий на скрипку, сообщает Japan Times.

Инструмент изготовлен вручную в 1983 году в Чарльстоне (Западная Вирджиния). Вместе с ним, сообщает Associated Press, американский лидер вручил императору фотографию американского композитора XX века Аарона Коплэнда. Император, как отмечается, любит играть на альте.

В ответ Нарухито передал Трампу голубую фарфоровую вазу, а его жене — шкатулку, украшенную золотом.

Встреча Нарухито и Трампа состоялась в императорском дворце в Токио. Президент США стал первым иностранным лидером, которого принял Нарухито после восшествия на престол.

Нарухито стал 126-м японским императором, с которым в стране началась Рэйва — новая эпоха. Его отец, бывший император Акихито, отрекся от престола 30 апреля. Он занимал его более 30 лет. В 2017 году парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола.