Министр Рамин Гулузаде посетил с визитом Россию Фото
Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, побывала с визитом в России, в рамках которого провела ряд встреч.
Согласно информации, Рамин Гулузаде провел двустороннюю встречу с министром транспорта России Евгением Дитрихом.
На встрече в Москве состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией, а также мерах по увеличению объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора Север-Юг.
Состоялись переговоры между делегациями двух стран по использованию после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) на азербайджано-российской границе, и системе «Платон».
Также было обсуждено расширение сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ в Каспийском море, воздушных перевозок и диджитализации транспорта.
Стороны также договорились о проведении переговоров рабочей группы по регулированию грузоперевозок между Ираном, Азербайджаном и Россией, и подготовке документов.
Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, также провела встречу с делегацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Российской Федерации.
Представители российской корпорации, которая объединяет в себе 360 организаций, и азербайджанские официальные лица провели переговоры по вопросам текущего состояния и перспектив взаимоотношений.
Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель директора корпорации «Росатом» Спасский Николай Николаевич, президент ЗАО «Русатом – Международная сеть» Мертен Александр Александрович.
В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ в ядерной сфере и дальнейших перспектив взаимоотношений между Национальным центром ядерных исследований Министерства транспорта, связи и высоких технологий и структурами государственной корпорации «Росатом».
Основной темой переговоров стала подготовка специалистов в сфере ядерной физики и реактора между компанией «Росатом» и Национальным центром ядерных исследований Азербайджана, дальнейшее расширение этих работ.
Учитывая отсутствие большого ядерного реактора и другого оборудования у Национального центра ядерных исследований Азербайджана, было принято решение о проведении работ в этом направлении со структурами компании «Росатом».
Кроме того, были затронуты вопросы построения научно-исследовательских объектов, подписания меморандума между двумя компаниями в этом направлении в дипломатическом порядке.
На следующем этапе планируется визит большой делегации компании «Росатом» в Азербайджан и проведение ядерной конференции. Также предусматривается участие азербайджанских специалистов в регулярно проводимых компанией «Росатом» проектах и обмен опытом.