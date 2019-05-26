13:16

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, побывала с визитом в России, в рамках которого провела ряд встреч.

Согласно информации, Рамин Гулузаде провел двустороннюю встречу с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече в Москве состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией, а также мерах по увеличению объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора Север-Юг.

Состоялись переговоры между делегациями двух стран по использованию после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) на азербайджано-российской границе, и системе «Платон». Также было обсуждено расширение сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ в Каспийском море, воздушных перевозок и диджитализации транспорта. Стороны также договорились о проведении переговоров рабочей группы по регулированию грузоперевозок между Ираном, Азербайджаном и Россией, и подготовке документов.

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, также провела встречу с делегацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Российской Федерации. Представители российской корпорации, которая объединяет в себе 360 организаций, и азербайджанские официальные лица провели переговоры по вопросам текущего состояния и перспектив взаимоотношений. Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель директора корпорации «Росатом» Спасский Николай Николаевич, президент ЗАО «Русатом – Международная сеть» Мертен Александр Александрович. В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ в ядерной сфере и дальнейших перспектив взаимоотношений между Национальным центром ядерных исследований Министерства транспорта, связи и высоких технологий и структурами государственной корпорации «Росатом».