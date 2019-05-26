Министр Рамин Гулузаде посетил с визитом Россию Фото

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, побывала с визитом в России, в рамках которого провела ряд встреч.

Согласно информации, Рамин Гулузаде провел двустороннюю встречу с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

На встрече в Москве состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией, а также мерах по увеличению объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора Север-Юг.

Состоялись переговоры между делегациями двух стран по использованию после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) на азербайджано-российской границе, и системе «Платон».

Также было обсуждено расширение сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ в Каспийском море, воздушных перевозок и диджитализации транспорта.

Стороны также договорились о проведении переговоров рабочей группы по регулированию грузоперевозок между Ираном, Азербайджаном и Россией, и подготовке документов.

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, также провела встречу с делегацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Российской Федерации.

Представители российской корпорации, которая объединяет в себе 360 организаций, и азербайджанские официальные лица провели переговоры по вопросам текущего состояния и перспектив взаимоотношений.

Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель директора корпорации «Росатом» Спасский Николай Николаевич, президент ЗАО «Русатом – Международная сеть» Мертен Александр Александрович.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ в ядерной сфере и дальнейших перспектив взаимоотношений между Национальным центром ядерных исследований Министерства транспорта, связи и высоких технологий и структурами государственной корпорации «Росатом».

Основной темой переговоров стала подготовка специалистов в сфере ядерной физики и реактора между компанией «Росатом» и Национальным центром ядерных исследований Азербайджана, дальнейшее расширение этих работ.

Учитывая отсутствие большого ядерного реактора и другого оборудования у Национального центра ядерных исследований Азербайджана, было принято решение о проведении работ в этом направлении со структурами компании «Росатом».  

Кроме того, были затронуты вопросы построения научно-исследовательских объектов, подписания меморандума между двумя компаниями в этом направлении в дипломатическом порядке.

На следующем этапе планируется визит большой делегации компании «Росатом» в Азербайджан и проведение ядерной конференции. Также предусматривается участие азербайджанских специалистов в регулярно проводимых компанией «Росатом» проектах и обмен опытом.  

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