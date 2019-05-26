Закажите онлайн-кредит в Банке Республика под комиссию 0%!

По случаю праздника Банк Республика - один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга, запускает кредитную кампанию для всех клиентов «Онлайн кредит - 0% комиссии». Так, клиенты, сделавшие онлайн заказ потребительских и микро кредитов до 1 июня на официальном сайте и на фейсбук странице Банка Республика, смогут получить кредит БЕЗ КОМИССИИ.

В рамках кампании, клиенты получат возможность получить «Кредиты наличными» с максимальной суммой в 20 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 18% годовых. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. А предприниматели, получат возможность взять «Микрокредиты» с максимальной суммой до 50 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 12% годовых.

Воспользовавшись приложением банка «Mobil Şöbə», Вы сможете автоматически оплачивать свой кредит и другие услуги в определенный день месяца без задержки, подключившись к услуге «Автоплатеж». Услуга «Автоплатеж» избавит от необходимости помнить о платеже каждый месяц и сделает платеж автоматически в соответствии с установленной суммой и датой платежа.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или, позвонив по номеру 144.