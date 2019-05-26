США отказались мириться с Китаем

Вашингтон не готов заключить торговую сделку с Пекином. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе визита в Японию, пишет Bloomberg.

«Думаю, китайцы, вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это», — сказал Трамп, добавив, что пошлины, введенные США в отношении китайского импорта, могут «очень существенно, очень легко вырасти».

В то же время Трамп выразил уверенность, что в конечном итоге Вашингтону и Пекину удастся договориться: «Думаю, когда-нибудь в будущем Китай и США заключат отличную торговую сделку, и мы с нетерпением ждем этого».

Новый виток торгового противостояния США и Китая произошел в мае 2019 года, когда Вашингтон после неудачных переговоров с Пекином ввел повышенные пошлины на китайский импорт. Они коснулись товаров на 200 миллиардов долларов. Помимо этого Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на китайскую продукцию еще на 300 миллиардов. Китайская сторона в ответ ввела собственные ограничения в отношении американского импорта на 60 миллиардов долларов.