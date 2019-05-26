Армянский католикос призвал присоединить Карабах к Армении

Католикос армян Ближнего востока Арам Первый призвал к объединению оккупированного Нагорного Карабах а с Арменией на пути к восстановлению «единой Армении», сообщает «Независимая газета».

Текст воскресной проповеди патриарха в храме Антильяса (Ливан), размещен на странице Киликийского патриархата в Facebook.

Киликийский католикос подчеркнул, что любая уступка в вопросе Карабаха неприемлема для независимости Армении, «возвращенной кровью и потом народа».

"Карабах - не захваченная территория, а родная земля, возвращенная кровью наших героев. ... Реализация видения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Карабаха к Армении", - заявил он.