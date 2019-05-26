В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули бесопрядки, сообщается о массовом побеге заключенных, передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Отмечается, что беспорядки в колонии вспыхнули из-за плохих условий содержания. По данным "Думской", более ста человек забаррикадировались внутри. Возле учреждения много пожарных машин, карет скорой помощи, также присутствует спецназ.

По словам очевидцев, не менее 15 заключенных сбежали и скрылись в частном секторе. По непроверенной информации, несколько заключенных могли погибнуть.