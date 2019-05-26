«Азерэнержи» повысила энергонадежность Баку

«Азерэнержи», в целях еще большего усиления надежности и устойчивости обеспечения электроэнергией города Баку, провело новую высоковольтную линию электропередачу (ЛЭП) мощностью 220 киловольт на базе 330 кВ, от электростанции «Джануб» в городе Ширван до подстанции «Хырдалан».

Новая линия, обеспечивая проведение дополнительной линии в столицу непосредственно из источника генерации, этим повышает надежность энергосистемы. Итак, проведение новой линии в случае возникновения проблем на какой-либо ведущей в направлении столицы высоковольтной линии, питающейся от электростанций в Мингячевире или Сангачале, позволит перебросить нагрузку с одной ЛЭП на другую. И станет проще осуществлять ремонтно-восстановительные работы на других высоковольтных линиях, не отключая энергопитание города Баку и Абшеронского полуострова.

Отметим, что новая двухцепная 220 киловольтная ЛЭП протяженностью в 108 км в будущем будет включена в класс 330 кВ.