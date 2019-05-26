Биткоин бьет рекорды

Курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, пишет Лента.ру.

На пике торгов в понедельник стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Однако по состоянию на 12:40 мск его цена откатилась до 8,7 тысячи долларов. Капитализация биткоина составила 154,6 миллиарда долларов.

Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum подорожала на 7,7 процента, Litecoin на 12,5 процента, XRP — 6,5 процента, Bitcoin Cash — 8,5 процента.