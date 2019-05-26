Сильвио Берлускони попал в Европарламент

В европейский орган, по данным издания, он прошел по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia), которая, согласно результатам выборов, набрала 8,78% голосов (для прохождения в ЕП ей необходимо было преодолеть барьер в 4%).

Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов, поясняет газета.

Для бывшего премьера, отмечает La Repubblica, это уже не первый срок в качестве евродепутата. Италию в Европарламенте он представлял с 1999 по 2001 годы.

«Мы по-прежнему незаменимы, без Forza Italia правоцентристы проигрывают», — заявил после оглашения результатов сам Берлускони.