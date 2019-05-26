Синоптики обещают три дождливых дня
В ближайшие три дня в Азербайджане будут идти проливные дожди, выпадет град, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, 28 мая в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-18, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.
29 мая прогнозируется переменная облачность, временами будут идти дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся. Будет дуть юго-западный, западный ветер.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 17-20, днем 23-26, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%.
30 мая в течение дня ожидаются дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 17-19, днем 26-29, в Баку ночью 17-19, днем 26-26 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.
29-30 мая временами ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, прогнозируется град. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.