Армия Асада заняла еще один город

Сирийская армия заняла стратегически важный город Кафр-Набуда в провинции Хама, пишет Лента.ру со ссылкой на интернет-газету Al-Masdar News.

Сообщается, что силы группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (создана на базе «Джабхат ан-Нусры») пытались организовать контрнаступление. В ночь на 27 мая они штурмовали позиции сирийской армии на восточном фланге Кафр-Набуды. Джихадисты прекратили свое наступление после того, как понесли большие потери.

Отмечается, что до победного штурма города силы сирийской армии неделю пытались взять Кафр-Набуду с помощью ракетных и артиллерийских ударов.