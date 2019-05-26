В Казахстане осудили браконьеров из Азербайджана
Четырех граждан Азербайджана приговорили к 2,5 года лишения свободы и крупным штрафам за браконьерство на Каспии, сообщает сайт Пограничной службы КНБ РК.
Каракиянский районный суд Мангистауской области признал Джафарова, А. Маммадова, Баширова и Х. Маммадова виновными в незаконном улове и умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.
Им назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, штрафа в 500 МРП (около 1,3 млн тенге), выдворения за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет. Также суд удовлетворил иск по возмещению ущерба государству за незаконный улов редких видов рыб. С подсудимых в пользу Казахстана в солидарном порядке взыщут почти 191 млн тенге.