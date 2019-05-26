Замминистра Халаф Халафов о результатах переговоров с Грузией по "Кешикчидаг"

Граница на участке «Кешикчидаг» охраняется пограничными службами Азербайджана и Грузии. Как сообщает haqqin.az , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, согласно международному праву, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран.

«Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны. Переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договоренности, осуществлялись грузинскими паломниками под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня так. Что касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это суверенное право каждой стороны», - сказал он.