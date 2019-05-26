Azercell в очередной раз приняла участие в карьерной выставке

Компания Azercell Telecom, которая в процессе своей деятельности оказывает поддержку индивидуальному и профессиональному развитию молодежи, в очередной раз приняла участие в карьерной выставке.

Так, специалисты HR-департамента встретились со студентами на VI карьерной выставке, организованной 25 мая Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, ответили на их вопросы, проинформировали о текущих вакансиях в компании, а также программах стипендии и стажировки, проводимых для студентов.

Отметим, что в этом году компания Azercell объявила новую платную программу стажировки для студентов Azercell-Lab с целью оказания поддержки в построении будущей карьеры талантливой молодежи. Компания Azercell предлагает 2 направления инкубационного центра Azercell-Lab: IT-lab и Business-lab. Студенты, которые успешно пройдут все этапы отбора, с 1-го июля получат возможность пройти 6-ти месячную стажировку в инкубационных центрах IT-Lab и Biznes-Lab. Кроме того, стажеры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.