16:17

Прошлые выходные для многих жителей Баку и южных регионов страны запомнились первым «Порт Фестивалем» в новом Бакинском порту в поселке Алят. Напомним, что мероприятия в формате «Открытых дверей» (Port Days) проводят ведущие мировые порты стран Европы и Азии, которые уже стали визитной карточкой таких городов как Антверпен, Роттердам, Гамбург, Сидней и т.д.

В мероприятии, которое впервые проводится в Каспийском регионе, приняли участие жители, школьники и подростки из Баку, Ширвана, Гарадага, Сальян, Гаджигабула, Сабирабада, Нефтчалы. Они ознакомились с новым портом, построенным по новым и современным стандартам. В мероприятии также приняли участие государственные и частные компании, занимающиеся транспортом и логистикой, дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, представители общественности. Открывая мероприятие, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов отметил, что новый Бакинский порт, открытый в результате государственной политики и глобальных инициатив, направленных на соответствие транспортной инфраструктуры Азербайджана современным мировым стандартам, 14 мая 2018 года при участии Президента Ильхама Алиева, является одним из самых больших портов в Каспийском море: «В настоящее время порт становится важным транспортно-логистическим узлом в Центрально-Евразийском регионе и устанавливает партнерские отношения с ведущими мировыми портами, транспортными и логистическими компаниями.

Проведение «Порт Фестиваля» имеет особое значение в контексте того, что инфраструктура, созданная в новом Бакинском порту в соответствии с мировыми стандартами, и проведенные работы положительно повлияют на страну, в том числе на социальное благосостояние населения, проживающего в прилегающих районах и населенных пунктах, в плане открытия новых рабочих мест». Затем посетители ознакомились со стендами государственных и частных организаций, иностранных посольств, участвующих в фестивале.

Во время фестиваля партнерами мероприятия были организованы различные развлекательные и образовательные игры для детей и взрослых. В рамках фестиваля, имеющего разнообразную программу, были организованы поля для мини-гольфа и мини-футбола, курс первичной медицинской помощи, робот-шоу, кабины виртуальной реальности, графити-шоу на контейнерах со стороны талантливой молодежи страны, флешмобы, шахматные игры, игровые площадки для детей, выставка портового оборудования.