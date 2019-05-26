Вооруженное нападение на журналистов в России
В Ставропольском крае РФ неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает Лента.ру.
«Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты “Родина”, ранения получили четверо», — написал глава региона.
По его словам, нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия.
Владимиров добавил, что пострадавшие сотрудники газеты получили ранения, не угрожающие их жизни.
Газета «Родина» — печатное издание ставропольского отделения КПРФ.