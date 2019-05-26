В день проведения финала Лиги Европы УЕФА - 29 мая на трех центральных улицах Баку будет ограничено движение автотранспорта, сказал журналистам начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в указанный день на улицах Узеира Гаджибекова, Физули и Шамси Бадалбейли будет частично ограничено движения транспорта для безопасного, удобного и беспрерывного перемещения на улицах болельщиков и иностранных гостей, приехавших в Баку.

«Просьба к жителям столицы пользоваться в этот день не личным, а общественным транспортом», - сказал В.Асадов.

Финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси" начнется в 23:00 по местному времени на Бакинском Олимпийском стадионе.