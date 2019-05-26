Парижский Лувр закрыли

В Париже закрыли Лувр для посетителей. Сегодня попасть в музей нельзя даже тем, кто заранее приобрел билеты.

Сотрудники музея объявили забастовку. Они недовольны чрезмерным наплывом туристов и одновременным сокращением числа работников в музее. Так, за последние 10 лет поток туристов в музее вырос на 20%, а число сотрудников снизилось. Оставшийся персонал не в состоянии справиться с наплывом посетителей.

Руководство пообещало вернуть деньги всем, кто заранее забронировал свои билеты.