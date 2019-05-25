Молния ударила в российскую ракету

В ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук, передает ТАСС.

Отмечается, что вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время. "Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска, - сказал начальник космодрома. - Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС подробности инцидента. "Во время взлета в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку "на "Союзах" предусмотрена защита от таких явлений".

Как уточнил другой собеседник агентства, разряд попал в ракету "примерно на 14-й секунде от момента отрыва изделия от стартового стола".

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.