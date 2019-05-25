Сколько медалей завоюет Азербайджан на Евроиграх в Минске?

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде на пресс-конференции, посвященной предстоящим в Минске Европейским играм, рассказал о том, почему азербайджанская делегация не полетит в Беларусь чартерным рейсом, и чего можно ждать от нашей команды на Играх.

«Решили не лететь в Минск чартером. Наши спортсмены будут приезжать и уезжать в столицу Беларуси в разное время в зависимости от дат их выступления, поэтому решили лететь регулярными рейсами, - говорит Ч.Гусейнзаде. - Количество спортсменов у нас может измениться. Сейчас у нас 80 спортсменов. Может быть 81 или 82.

В художественной гимнастике Сияна Василева травмирована, поэтому число участников на данный момент сократилось до 80-ти.

Знаменосцами Азербайджана на церемонии открытия могут стать несколько человек. Сейчас не хотел бы называть имена кандидатов. За несколько дней до старта сообщим. Это будет один из тех спортсменов, которые будут выступать в первые дни Игр.

Тот результат, которого мы добились на 1-х Евроиграх, повторить не сможем. Тогда мы были представлены во всех видах. В Минске будет сложнее. Главные наши виды спорта, как всегда, борьба, бокс, дзюдо, каратэ.

Прогнозировать количество наших медалей сложно, потому что мы пока не знаем, в каком составе будут выступать другие сборные, приедут ли они в Минск основными составами.

Главная польза предстоящих Игр – это проверка перед Олимпиадой в Токио. Наша команда постарается попасть в десятку лучших в медальном зачете.

Когда Минск получил право проводить Евроигры, еще тогда было объявлено, что они не будут на том уровне, на каком проводил Баку. Мы подняли планку очень высоко. Но в Минске тоже пройдут на высоком уровне.

Почему мы не участвуем в соревнованиях по легкой атлетике? Это не будут соревнования высокого уровня. Там можно выступать только командой. Будет 30 команд. Это будет экспериментальный турнир с новыми видами типа эстафета с мячом и т.д».

Напомним, что 2-е Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

В состав сборной Азербайджана вошли 80 спортсменов: борьба – 16 спортсменов, гимнастика – 13, дзюдо – 13, бокс – 11, каратэ – 7, самбо – 7, стрельба – 6, велоспорт – 5, стрельба из лука – 1, гребля на байдарке и каноэ – 1.

Также в Минск поедут 32 тренера, 15 административных работников и 5 медицинских сотрудников.