Ревнивый россиянин зарезал соперника и сбежал в Азербайджан

В Каслинский горсуд Челябинской области РФ направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя района. Его обвиняют в убийстве, совершенном 10 лет назад, сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры, передает «Уралинформбюро».

Преступление было совершено 19 декабря 2009 года в городе Касли. По данным следствия, обвиняемый выпивал в веселой компании. Внезапно он приревновал хозяйку квартиры к одному из мужчин, с которым ранее был незнаком. Он нанес сопернику несколько ударов ножом. Потерпевший скончался.

После содеянного обвиняемый уехал в Азербайджан. Его объявили в международный розыск. Лишь спустя несколько лет ревнивца удалось задержать.