Германия выдворила, а Франция приютила троих маленьких детей из Азербайджана

Согласно информации, муж и жена Джумшудовы и их трое детей в возрасте 19 месяцев, 7 и 11 лет, приехали на запад Франции в Брест в начале мая, после того как им отказали в убежище в Германии, где они жили последние два года, после того как покинули Азербайджан.

Судьбой этой азербайджанской семьи заинтересовались благотворительные организации «Лига прав человека» и Restos du Coeur. Они выразили возмущение отношением префекта городка Кемперле к этой иммигрантской семье и сами занялись ее проблемами.

Как пишет издание, 21 мая с помощью благотворительных организаций, семья Джумшудовых смогла подать заявление о предоставлении им убежища во Франции. А с сегодняшнего дня эту азербайджанскую семью включили в специальную программу по приему и предоставлению помощи мигрантам Prahda и поместили в приют для беженцев.