Самолеты НАТО перехватили российские истребители Фото
Генштаб Испании показал фотографии самолетов военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Фотографии опубликованы в Twitter испанского военного ведомства.
Представители армии рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M из воздушной полиции НАТО перехватили российские истребители после того, как те вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.
#FelizDomingo Primer 'Alfa Scramble' de los EF-18M del DAT Vilkas @EjercitoAire 🇪🇸 como parte de la Policía Aérea del Báltico #eAP de la @NATO. Su misión: interceptar una aeronave sin identificar que ha entrado en el espacio aéreo del flanco este de la Alianza #WeAreNATO pic.twitter.com/dLRXLKC9Gu— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 26 Mayıs 2019