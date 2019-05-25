Самолеты НАТО перехватили российские истребители Фото

Генштаб Испании показал фотографии самолетов военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Фотографии опубликованы в Twitter испанского военного ведомства.

Представители армии рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M из воздушной полиции НАТО перехватили российские истребители после того, как те вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.

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