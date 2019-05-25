Парламент Австрии сместил канцлера Себастьяна Курца

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости.

За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов.

Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.