Ильхам Алиев: «В регионе появляются новые источники риска»

«С 2003 года и по сей день в Азербайджане живет, продолжается и обогащается политика Гейдара Алиева. Конечно, с тех пор проделано много работы, но в то же время сильно изменился и мир, и регион. В регионе и во всем мире появляются новые источники риска и новые вызовы». Как сообщает АзерТАдж, об этом на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Ильхам Алиев .

Глава государства добавил, что мы всегда стараемся и должны стараться защитить нашу страну от возможных рисков. По его словам, опыт последних лет показывает, что этого удалось достичь.

«Усиливается военная мощь страны. В результате проведенной операции удалось освободить от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского и Джабраильского районов, а также большую территорию в Нахчыванской Автономной Республике. В результате повышения нашей военной мощи, сегодня в международных рейтингах Азербайджанская армия находится в ряду сильнейших армий», - сказал глава Государства.

Ильхам Алиев отметил, что война еще не завершена и мы продолжаем жить в условиях войны.

«В такой ситуации усиление нашего военного потенциала должно оставаться основным приоритетным вопросом. Могу сказать, что за последние годы 80 процентов наших военных частей были полностью реконструированы. В последующие годы будут отремонтированы оставшиеся части, нуждающиеся в ремонте. Азербайджан сегодня обладает очень сильным военным потенциалом. Однако в последующем также будут предприняты практические шаги в этом направлении», - сказал глава государства.