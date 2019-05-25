Стамбул хотят превратить в мировой финансовый центр

Власти Турции намерены превратить Стамбул в международный финансовый центр, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу финансового офиса Администрации президента Турции Гекселя Ашана.

По словам чиновника, открытие Стамбульского финансового центра намечено на начало 2022 года. Интерес к нему уже проявляют на Ближнем Востоке и в Лондоне.

Представитель администрации турецкого президента отметил, что основную часть Стамбульского финансового центра будут занимать представительства компаний, специализирующихся на финансовых технологиях и инновациях (fintech).

Наряду с финансовым центром власти намерены создать в Стамбуле «крупный финансовый технопарк» с акцентом на стартапы.